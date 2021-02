Crisi di governo, Zingaretti: «Io ministro? Ne parlerò con Draghi e con il Pd» (Di giovedì 4 febbraio 2021) «Io ministro? Ne parleremo con il presidente Mario Draghi e con il mio partito. Ma faccio il presidente di Regione e faccio già grande fatica così». Il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, ospite di Otto e mezzo su La7, non ha chiuso del tutto la porta all’ipotesi di entrare personalmente nel nascente esecutivo guidato dall’ex governatore della Bce. «Noi mettiamo sul campo punti di programma molto chiari, tra i quali una chiara vocazione europeista», ha aggiunto Zingaretti, «su questo penso che noi e la Lega siamo forze alternative, ma spetta al professor Draghi costruire il perimetro della maggioranza». Il riferimento è all’apertura arrivata in serata da Giancarlo Giorgetti, vice segretario federale della Lega, al termine della prima giornata di consultazioni. Giorgetti ha detto infatti che ... Leggi su open.online (Di giovedì 4 febbraio 2021) «Io? Ne parleremo con il presidente Marioe con il mio partito. Ma faccio il presidente di Regione e faccio già grande fatica così». Il segretario del Pd, Nicola, ospite di Otto e mezzo su La7, non ha chiuso del tutto la porta all’ipotesi di entrare personalmente nel nascente esecutivo guidato dall’ex governatore della Bce. «Noi mettiamo sul campo punti di programma molto chiari, tra i quali una chiara vocazione europeista», ha aggiunto, «su questo penso che noi e la Lega siamo forze alternative, ma spetta al professorcostruire il perimetro della maggioranza». Il riferimento è all’apertura arrivata in serata da Giancarlo Giorgetti, vice segretario federale della Lega, al termine della prima giornata di consultazioni. Giorgetti ha detto infatti che ...

marcotravaglio : UN NO GENTILE MA NETTO Non è vero che l’esplorazione di Fico sia stata totalmente inutile. Non ci ha ridato un gove… - mariaederaM5S : Non voterò un #governo #Draghi. Non sono stata eletta per questo. Ringrazio @GiuseppeConteIT, una persona che a dif… - TNannicini : È un bene che i sindacati abbiano subito dato segnali di apertura al governo #Draghi. Non è possibile la coesione s… - bezzoneclaudio : RT @CatiaMamone: A quanto pare la crisi di governo ha sconfitto il virus. ... - SchiffGiulio : RT @La7tv: #piazzapulita Emiliano Fittipaldi: 'Piaccia o no, la partita fino a questo momento l'ha vinta Matteo Renzi' -