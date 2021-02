Covid e sci, ok del Cts a riapertura impianti in zona gialla (Di giovedì 4 febbraio 2021) Dal 15 febbraio dovrebbero riaprire gli impianti di sci in zona gialla. E’ l’indicazione arrivata dal Comitato tecnico scientifico al termine della riunione di oggi. Il Cts ha quindi escluso la possibilità di aprire gli impianti nelle regioni in zona arancione. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 4 febbraio 2021) Dal 15 febbraio dovrebbero riaprire glidi sci in. E’ l’indicazione arrivata dal Comitato tecnico scientifico al termine della riunione di oggi. Il Cts ha quindi escluso la possibilità di aprire glinelle regioni inarancione. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

