Cosa ne sarà di Cristiano Ronaldo e la Juventus (Di giovedì 4 febbraio 2021) Cristiano Ronaldo e la Juventus ancora insieme: il portoghese potrebbe prolungare il contratto di un’altra stagione Cristiano Ronaldo è il protagonista assoluto della Juventus. Nessuno come il portoghese in termini di gol: altri due ne ha messi a segno martedì in coppa Italia contro l’Inter spingendo i bianconeri verso la finale della competizione. Il portoghese Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 4 febbraio 2021)e laancora insieme: il portoghese potrebbe prolungare il contratto di un’altra stagioneè il protagonista assoluto della. Nessuno come il portoghese in termini di gol: altri due ne ha messi a segno martedì in coppa Italia contro l’Inter spingendo i bianconeri verso la finale della competizione. Il portoghese Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

carlaruocco1 : Il rapporto della fondazione Gimbe certifica che a ricevere la somministrazione del vaccino in Lombardia è stato pe… - JeSuisCialis : @GuardaStelle82 E la cosa divertente sarà che si prenderà l’oscar lo stesso - CLAUDIOMARTANO2 : @Lukyluke311 Ci sarà una svolta, su questo non ci sono dubbi. Dobbiamo solo aspettare per capire cosa accadrà con i… - matteozenatti : RT @ostvest: Ma cosa ne sarà ora della NETFLIX ITALIANA? - paolamleone : RT @PaoloBorg: Secondo me l'alleanza tra Pd e grillini aveva come primo scopo l'elezione del Presidente della Repubblica Ma ora con Draghi… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa sarà TikTok cede al Garante Privacy: disconnessi tutti i profili il 9 febbraio

Cosa farà TikTok in futuro Chiaramente questa misura, come non si è rivelata efficace in passato, non lo sarà neanche a partire dal 9 febbraio: chiunque potrà mentire e affermare di avere più di 13 ...

Olanda. Amsterdam sposterà le vetrine a luci rosse. Ma a brindare sarà la speculazione

La sindaca Halsema sostiene giustamente di non poter più accettare "l'umiliazione" a cui sono sottoposte le donne in vetrina, anche se non spiega in cosa differirebbe una uguale umiliazione soltanto ...

Viviana Grunert lancia il Magazine VIVI A FIORI, il salotto floreale dove sognare e ispirarsi tra i dettagli di stile Fortune Italia farà TikTok in futuro Chiaramente questa misura, come non si è rivelata efficace in passato, non loneanche a partire dal 9 febbraio: chiunque potrà mentire e affermare di avere più di 13 ...La sindaca Halsema sostiene giustamente di non poter più accettare "l'umiliazione" a cui sono sottoposte le donne in vetrina, anche se non spiega indifferirebbe una uguale umiliazione soltanto ...