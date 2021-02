Cesara Buonamici sposata con Joshua Kalman | «Stavo per farmi suora | poi papà…»

Leggi su urbanpost

(Di giovedì 4 febbraio 2021), uno dei volti simbolo del TG5, per il quale lavora fin dal lancio avvenuto nel 1992, si è raccontata come mai prima d’ora in un’intervista concessa a “Tv Sorrisi e Canzoni”. Una chiacchierata che mostra il lato privato della popolare giornalista: «Ero una bambina timida, che parlava poco ma ascoltava e leggeva molto». Da piccola non sognava di fare questo mestiere: «Volevo fare il medico, magari in una missione in Africa. Ero affascinata dalla vita di Florence Nightingale, la “signora con la lanterna”, un’infermiera inglese nata a Firenze che si dedicò interamente alla cura delle persone malate e indigenti». leggi anche l’articolo —> Lilli Gruber si racconta: «Jacques è il mio grande amore, ci incontrammo a Baghdad!» Nel corso dell’intervista a “Tv Sorrisi e Canzoni”ha confidato ...