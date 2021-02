Caso Navalny, Unione Europea in missione a Mosca per il suo rilascio (Di giovedì 4 febbraio 2021) La delegazione UE rappresentata da Joseph Borrell è diretta a Mosca per liberare l’oppositore di Putin e tutti i manifestanti. Sempre più forte l’intervento dell’Unione Europea nei riguardi di ciò che sta accadendo in Russia, accentuato dalla condanna del maggior oppositore del Presidente russo Vladimir Putin, Aleksej Navalny, a 3 anni e 6 mesi di carcere. Oggi una delegazione dell’UE è diretta a Mosca per richiederne la liberazione, delegazione gestita dall’Alto Rappresentante Joseph Borrell che in questi giorni più volte si è schierato contrario a ciò che sta accadendo in territorio russo. “Crediamo che la sentenza sia motivata politicamente. Nel 2017, la Corte Europea dei diritti dell’uomo aveva già stabilito che la condanna di Navalny era ... Leggi su chenews (Di giovedì 4 febbraio 2021) La delegazione UE rappresentata da Joseph Borrell è diretta aper liberare l’oppositore di Putin e tutti i manifestanti. Sempre più forte l’intervento dell’nei riguardi di ciò che sta accadendo in Russia, accentuato dalla condanna del maggior oppositore del Presidente russo Vladimir Putin, Aleksej, a 3 anni e 6 mesi di carcere. Oggi una delegazione dell’UE è diretta aper richiederne la liberazione, delegazione gestita dall’Alto Rappresentante Joseph Borrell che in questi giorni più volte si è schierato contrario a ciò che sta accadendo in territorio russo. “Crediamo che la sentenza sia motivata politicamente. Nel 2017, la Cortedei diritti dell’uomo aveva già stabilito che la condanna diera ...

