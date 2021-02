Australian Open 2021, Becker è convinto: “Inizieranno lunedì, si risolverà tutto” (Di giovedì 4 febbraio 2021) L’ex tennista tedesco Boris Becker ha dichiarato oggi di essere fermamente convinto che, nonostante il caos a causa della positività di un dipendente dell’hotel dove alloggiano i giocatori e gli staff che li ha costretti alla quarantena, gli Australian Open Inizieranno lunedì come previsto. Queste le sue parole a Eurosport, per la quale coprirà il ruolo di commentatore del torneo dalla Germania: “Penso che sarà risolto. E’ una situazione straordinaria in un momento straordinario. Ma non credo che dovremmo temere che non inizi lunedì”. “Questo non è paragonabile a nulla che qualsiasi giocatore di tennis abbia sperimentato finora, è l’opposto di una preparazione ottimale. Prevedo molte sorprese nelle prime settimane” ha detto infine Becker riferendosi ... Leggi su sportface (Di giovedì 4 febbraio 2021) L’ex tennista tedesco Borisha dichiarato oggi di essere fermamenteche, nonostante il caos a causa della positività di un dipendente dell’hotel dove alloggiano i giocatori e gli staff che li ha costretti alla quarantena, glicome previsto. Queste le sue parole a Eurosport, per la quale coprirà il ruolo di commentatore del torneo dalla Germania: “Penso che sarà risolto. E’ una situazione straordinaria in un momento straordinario. Ma non credo che dovremmo temere che non inizi”. “Questo non è paragonabile a nulla che qualsiasi giocatore di tennis abbia sperimentato finora, è l’opposto di una preparazione ottimale. Prevedo molte sorprese nelle prime settimane” ha detto infineriferendosi ...

