'Whatever it takes'. Il discorso di Mario Draghi che ha fatto la storia e conquistato la Treccani

"Whatever it takes" ovvero "costi quel che costi" oppure "tutto ciò che è necessario". Sono queste le parole, pronunciate il 26 luglio 2012 in una conferenza di Londra, con cui Mario Draghi ha scritto la storia dell'Unione Europea preservando l'Euro durante il suo mandato da presidente della BCE "a qualunque costo". L'espressione usata da Draghi, il cui compito sarà quello di formare il nuovo esecutivo per guidare l'Italia nella gestione del Recovery Plan, ha conquistato anche la Treccani. "Sono lusingato, non me l'aspettavo", ha ammesso l'ex presidente della BCE commentando l'ingresso della sua celebre frase tra i neologismi del vocabolario del sapere italiano.

