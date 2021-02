Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Giancarlo Infanga Aurora! (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Giancarlo fa scoppiare un fortissimo dibattito su Aurora dicendo di aver ricevuto da lei dei filmini hot. Intanto si torna a parlare di Veronica Ursida, che vuole tornare nel programma… Ecco cosa è successo nella Puntata di Oggi a Uomini e Donne! Nella Puntata quotidiana di Uomini e Donne si è parlato soprattutto di Aurora. Quest’ultima è stata duramente attaccata dal suo ex Giancarlo che ha parlato di alcuni suoi filmini hot e l’ha accusata di lasciare commenti negativi contro lui e sua figlia. Ecco i dettagli. Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Veronica Ursida vuole ... Leggi su uominiedonnenews (Di mercoledì 3 febbraio 2021)difa scoppiare un fortissimo dibattito su Aurora dicendo di aver ricevuto da lei dei filmini hot. Intanto si torna a parlare di Veronica Ursida, che vuole tornare nel programma… Ecco cosa è successo nelladi! Nellaquotidiana disi è parlato soprattutto di Aurora. Quest’ultima è stata duramente attaccata dal suo exche ha parlato di alcuni suoi filmini hot e l’ha accusata di lasciare commenti negativi contro lui e sua figlia. Ecco i dettagli.di: Veronica Ursida vuole ...

FiorellaMannoia : Dicembre 2020 posti di lavoro persi. Donne: 99000, uomini 2000. Le donne stanno pagando il prezzo più alto. - matteosalvinimi : ...L’Italia non merita di essere in ostaggio di incapaci, voltagabbana, perdenti seriali di elezioni e amanti delle… - TeresaBellanova : Quando parliamo di piano vaccinale, di crisi economica, di giustizia, di scuola, di nuovo welfare, stiamo parlando… - plumespov : amici la smetti di far vedere le crisi di quel cristiano di aka7even madonna è diventato uomini e donne sto programma #Amici20 - ArmandaGelsomin : RT @Invisibile18: Quando leggo di uomini che offendono le donne penso che non dovrebbero stare qua. In realtà non dovrebbero stare da nessu… -