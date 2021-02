Ultime Notizie Roma del 03-02-2021 ore 17:10 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrara Mario Draghi è salito oggi al Quirinale e ricevuto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella l’incarico di formare un nuovo governo Italia viva festeggia la svolta E Renzi sostiene che ora è il momento dei costruttori PD apre al confronto a Orlando avverte non basta dire viva draghi Bisogna dargli una mano fratoianni liberi uguali a mettere difficile sostenerlo il MoVimento 5 Stelle ufficializza il no Ma rischia la spaccatura oggi vertice del centro destra ha fatto Italia ricorda L’Antica stima per Berlusconi e l’ex numero uno della BCE Salvini sottolinea che il problema non è il nome ma che cosa vuole fare i conti ma la prospettiva adesso il voto a giugno Fratelli d’Italia adesso sul ritorno alle urne Toti prospetto un esecutivo in cui ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 3 febbraio 2021)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrara Mario Draghi è salito oggi al Quirinale e ricevuto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella l’incarico di formare un nuovo governo Italia viva festeggia la svolta E Renzi sostiene che ora è il momento dei costruttori PD apre al confronto a Orlando avverte non basta dire viva draghi Bisogna dargli una mano fratoianni liberi uguali a mettere difficile sostenerlo il MoVimento 5 Stelle ufficializza il no Ma rischia la spaccatura oggi vertice del centro destra ha fatto Italia ricorda L’Antica stima per Berlusconi e l’ex numero uno della BCE Salvini sottolinea che il problema non è il nome ma che cosa vuole fare i conti ma la prospettiva adesso il voto a giugno Fratelli d’Italia adesso sul ritorno alle urne Toti prospetto un esecutivo in cui ...

