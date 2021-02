UeD anticipazioni: De Filippi elabora un piano e smaschera un cavaliere (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Durante la registrazione avvenuta oggi, è accaduto un colpo di scena inaspettato: la padrona di casa e la redazione hanno iniziato a sospettare di Maurizio, la persona che sta conoscendo Gemma L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Durante la registrazione avvenuta oggi, è accaduto un colpo di scena inaspettato: la padrona di casa e la redazione hanno iniziato a sospettare di Maurizio, la persona che sta conoscendo Gemma L'articolo proviene da Gossip e Tv.

carmeladascoli1 : RT @lascassapalle: Per dire.. Nell'ultima registrazione Aurora NON era in studio perché li ha diffidati. Per dire che le anticipazioni sono… - vincentperez95 : #GFvip non voglio fare polemica ma la faccio perché i grandi blog italiani fanno solo articoli contro dayane , men… - Carmen2390 : @lontanissimo_ Io voce fuori dal coro che non seguo gf ma seguo loro per le anticipazioni di ued ?? - katiadiluna16 : Segnalazione choc su Matteo Ranieri. Sarà vero? ?? #uominiedonne #tronoclassico #sophiecodegoni #anticipazioni… - lascassapalle : Per dire.. Nell'ultima registrazione Aurora NON era in studio perché li ha diffidati. Per dire che le anticipazioni… -