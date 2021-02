The Medium e non solo! Bloober Team sta già lavorando ad un nuovo progetto (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Anche se The Medium è stato pubblicato solo la scorsa settimana, lo sviluppatore Bloober Team non ha perso tempo ed è già al lavoro su un altro "grande progetto". Attualmente si sa ancora molto poco del progetto in arrivo, ma uno degli sviluppatori dello studio ha condiviso l'elenco degli annunci di lavoro su Twitter, attirando l'attenzione sul fatto che la società sta cercando un programmatore che abbia esperienza nel combattimento "sia a corpo a corpo che a distanza" che sarà in grado di "integrarli con altri vari elementi che saranno presenti all'interno del gioco". Altri ruoli consistono in un concept artist standard e tester QA, ma la menzione di un ruolo specifico per il combattimento indica che il Team sta cercando di provare nuove meccaniche di gioco. Per adesso quindi si fanno ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Anche se Theè stato pubblicato solo la scorsa settimana, lo sviluppatorenon ha perso tempo ed è già al lavoro su un altro "grande". Attualmente si sa ancora molto poco delin arrivo, ma uno degli sviluppatori dello studio ha condiviso l'elenco degli annunci di lavoro su Twitter, attirando l'attenzione sul fatto che la società sta cercando un programmatore che abbia esperienza nel combattimento "sia a corpo a corpo che a distanza" che sarà in grado di "integrarli con altri vari elementi che saranno presenti all'interno del gioco". Altri ruoli consistono in un concept artist standard e tester QA, ma la menzione di un ruolo specifico per il combattimento indica che ilsta cercando di provare nuove meccaniche di gioco. Per adesso quindi si fanno ...

