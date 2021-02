Roma | i presidi delusi | ' Rischio assembramenti su bus e metro | poi ancora le classi pollaio Il Covid non ha cambiato nulla'

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Troppi studenti in classe, troppi sui mezzi di trasporto etroppi alle fermate degli autobus. E per chi invece resta online? Non c'è la connessione adatta per studiare. L'emergenzasembra ...

'Neanche l'emergenza Covid le ha abolite - denuncia Mario Rusconi, presidente dell'Associazione nazionale deidi- per settembre abbiamo ancora il vecchio parametro dei 27 alunni per ...romani in questi giorni hanno lanciato l'allarme sul prossimo anno scolastico: in assenza di provvedimenti, non c'è posto per tutti i nuovi iscritti. Le aule, come mancano ora, mancheranno ...Troppi studenti in classe, troppi sui mezzi di trasporto e ancora troppi alle fermate degli autobus. E per chi invece resta online? Non c’è la connessione adatta per ...E i presidi insistono sulle classi pollaio: «Troppi 27 ragazzi in un’aula. I criteri di ammissione e smistamento non sono cambiati dopo la pandemia». Entro l’11 febbraio si dovranno accettare le iscri ...