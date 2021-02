Renzi ha ottenuto Draghi e ha indebolito gli avversari: ditemi se questa non è una vittoria (Di mercoledì 3 febbraio 2021) “Non volevo fare il ministro, volevo fare quello che sceglie i ministri” recitava Stefano Accorsi nella serie 1992, impersonificando Leonardo Notte, un capo di gabinetto abituato ad agire all’ombra del potere, con il preciso scopo di arrivare a gestirlo. Normalmente, nell’ecosistema della politica, i tessitori di trame appartengono alla categoria dei “timidi”, politici di lungo corso, che spesso agiscono lontani dai riflettori, occupando posizioni, incarichi e andando a influenzare le decisioni di politica pubblica, utilizzando partiti e parlamentari come strumenti utili ad ottenere l’obiettivo agognato, che può essere più o meno nobile, più o meno idealistico. Dopotutto questo è il compito della politica: gestire la “polis”, il territorio, più o meno grande, e per farlo sono utili capacità, visione e strategie. E quasi tutti questi elementi tendono ad avere la stessa importanza nella ... Leggi su tpi (Di mercoledì 3 febbraio 2021) “Non volevo fare il ministro, volevo fare quello che sceglie i ministri” recitava Stefano Accorsi nella serie 1992, impersonificando Leonardo Notte, un capo di gabinetto abituato ad agire all’ombra del potere, con il preciso scopo di arrivare a gestirlo. Normalmente, nell’ecosistema della politica, i tessitori di trame appartengono alla categoria dei “timidi”, politici di lungo corso, che spesso agiscono lontani dai riflettori, occupando posizioni, incarichi e andando a influenzare le decisioni di politica pubblica, utilizzando partiti e parlamentari come strumenti utili ad ottenere l’obiettivo agognato, che può essere più o meno nobile, più o meno idealistico. Dopotutto questo è il compito della politica: gestire la “polis”, il territorio, più o meno grande, e per farlo sono utili capacità, visione e strategie. E quasi tutti questi elementi tendono ad avere la stessa importanza nella ...

