PS5 ha un nuovo aggiornamento di sistema che risolve il problema con l'installazione dei giochi PS4 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Sony ha pubblicato l'aggiornamento di sistema 20.02-02.50.00 di PS5. Come il precedente aggiornamento di PS5 (e anche PS4), il nuovo update migliora le prestazioni del sistema. Oltre a migliorare le prestazioni generali, tuttavia, le patch note menzionano che è stato risolto un problema per cui le versioni PS4 dei giochi venivano installate dal disco, anche dopo aver aggiornato il gioco alla versione PlayStation 5. Pertanto, i giocatori non saranno costretti a rimuovere la versione PS4 installata per installare quella PS5 corretta e aggiornata. Insomma, non saranno più installate due versioni dello stesso titolo che occuperebbero inutilmente più spazio sull'SSD. Queste le patch note ufficiali dell'aggiornamento 20.02-02.50.00: Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Sony ha pubblicato l'di20.02-02.50.00 di PS5. Come il precedentedi PS5 (e anche PS4), ilupdate migliora le prestazioni del. Oltre a migliorare le prestazioni generali, tuttavia, le patch note menzionano che è stato risolto unper cui le versioni PS4 deivenivano installate dal disco, anche dopo aver aggiornato il gioco alla versione PlayStation 5. Pertanto, i giocatori non saranno costretti a rimuovere la versione PS4 installata per installare quella PS5 corretta e aggiornata. Insomma, non saranno più installate due versioni dello stesso titolo che occuperebbero inutilmente più spazio sull'SSD. Queste le patch note ufficiali dell'20.02-02.50.00: Leggi altro...

ArmandaGelsomin : RT @spaziogames: Giornatina ricca per #PS5! - spaziogames : Giornatina ricca per #PS5! - tech_gamingit : Nuovo Firmware per PS5 che risolve un grave bug legato ai giochi PS4 Installati. PS5 non scaricherà più la versione… - oOShinobi777Oo : Nuovo Firmware per PS5 che risolve un grave bug legato ai giochi PS4 Installati. PS5 non scaricherà più la versione… -