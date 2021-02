Patrick Zaki il Bolognese è uno di noi | l’Italia abbia il coraggio di salvarlo dalla tortura

amnestyitalia : ??Rinnovata la detenzione preventiva di Patrick Zaki: altri 45 giorni in carcere. Una decisione assurda, atroce, arb… - amnestyitalia : Dopo il rinnovo di questa ingiusta detenzione, anche le scuole possono mostrare il proprio supporto per… - fattoquotidiano : Per Patrick Zaki, per l’undicesima volta dall’arresto del 7 febbraio 2020, è stata nuovamente prorogata la carceraz… - dralesorre : RT @Corriere: Zaki è uno di noi: l’Italia abbia il coraggio di salvarlo dalla tortura - Laura4444_ : RT @Corriere: Zaki è uno di noi: l’Italia abbia il coraggio di salvarlo dalla tortura -

Ultime Notizie dalla rete : Patrick Zaki

Questo vale per la verità su Giulio Regeni e vale perè cittadino egiziano ma lo sentiamo e lo abbiamo a cuore come se fosse italiano". Ecco, come se fosse italiano. La città di Bologna ...... sequestrato, torturato, abbandonato cadavere su un ciglio stradale, è una ferita che non si potrà mai chiudere, che esige verità e giustizia; come la detenzione dello studente, ...Un anno fa veniva incarcerato al Cairo. Ora affronta 45 nuovi giorni di tortura. Il nuovo governo si dia una priorità: la cittadinanza italiana a Zaki, per fare più pressioni sull’Egitto ..."Disegniamo ali per far volare libero Patrick Zaki": è questa la proposta lanciata dall’artista Daria Palotti e dall’assessore Fabiola Franchi, promossa dall’amministrazione comunale e dal consiglio p ...