"Noooooo, ma che schifo!!!". GF Vip, Giulia Salemi non poteva crederci: è corsa subito in bagno (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Sono tristissimi i concorrenti del Grande Fratello Vip, dopo la notizia della morte di Lucas, il fratello di Dayane Mello. Un fulmine a ciel sereno che ha sconvolto la tranquillità della casa. Il ragazzo aveva 27 anni e da indiscrezioni raccolte dal sito Globo è deceduto a seguito di un tremendo incidente stradale avvenuto la notte scorsa a Lontras, comune del Brasile nello Stato di Santa Catarina. Da quel momento il dolore si è impossessato della casa. Tutti stretti e vicini a Dayane che ha però deciso di rimanere al GF Vip. "Non posso andare in Brasile perché devo fare la quarantena. Starei in quarantena in un container, da sola…", ha spiegato agli altri che le hanno dato ragione e per tutto il giorno hanno provato a darle tutto il loro sostegno. (Continua dopo la foto) Dayane Mello ha raccontato anche agli altri gieffini l'ultima volta che ha sentito il fratello: ...

