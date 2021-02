Napoli, Gattuso: «De Laurentiis? Ho già fatto la messa. Su Insigne…» (Di giovedì 4 febbraio 2021) Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine del match di Coppa Italia contro l’Atalanta: le sue dichiarazioni Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine del match di Coppa Italia contro l’Atalanta. COPPA ITALIA – «Quando dite che siamo favoriti mi viene da sorridere. Con l’Atalanta non si è mai favoriti perché è una squadra tosta, che gioca a tutto campo e abbina fisicità e tecnica. Ci ha messo in grandissima difficoltà. Noi abbiamo fatto 3-4-3. Abbiamo tanti calciatori, come Elmas e Zielinski, che hanno fatto tantissime partite e bisogna fare delle scelte. Si gioca ogni tre giorni e bisogna mettere gente fresca. Abbiamo fatto bene in fase difensiva, in fase offensiva ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 4 febbraio 2021) Gennaro, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine del match di Coppa Italia contro l’Atalanta: le sue dichiarazioni Gennaro, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine del match di Coppa Italia contro l’Atalanta. COPPA ITALIA – «Quando dite che siamo favoriti mi viene da sorridere. Con l’Atalanta non si è mai favoriti perché è una squadra tosta, che gioca a tutto campo e abbina fisicità e tecnica. Ci ha messo in grandissima difficoltà. Noi abbiamo3-4-3. Abbiamo tanti calciatori, come Elmas e Zielinski, che hannotantissime partite e bisogna fare delle scelte. Si gioca ogni tre giorni e bisogna mettere gente fresca. Abbiamobene in fase difensiva, in fase offensiva ...

