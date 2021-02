LIVE – Bari-Cavese 1-1, Serie C 2020/2021: girone C (DIRETTA) (Di mercoledì 3 febbraio 2021) La DIRETTA LIVE di Bari-Cavese, match valido per la ventiduesima giornata del girone C di Serie C 2020/2021. I padroni di casa, dopo la sconfitta rimediata al Bonolis di Teramo, vogliono immediatamente rialzare la testa per tenere a distanza le inseguitrice e mantenere il secondo posto; i campani, invece, hanno ottenuto quattro punti nelle ultime due gare e sperano di proseguire questa mini-striscia positiva. Calcio d’inizio alle ore 17:30 di mercoledì 3 febbraio, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match in DIRETTA e fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. Le formazioni ufficiali: Bari: Frattali; Sabbione, Minelli, Di Cesare; Ciofani, Maita, De Risio, Rolando; Marras, Candellone, D’Ursi. Allenatore: ... Leggi su sportface (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Ladi, match valido per la ventiduesima giornata delC di. I padroni di casa, dopo la sconfitta rimediata al Bonolis di Teramo, vogliono immediatamente rialzare la testa per tenere a distanza le inseguitrice e mantenere il secondo posto; i campani, invece, hanno ottenuto quattro punti nelle ultime due gare e sperano di proseguire questa mini-striscia positiva. Calcio d’inizio alle ore 17:30 di mercoledì 3 febbraio, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match ine fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. Le formazioni ufficiali:: Frattali; Sabbione, Minelli, Di Cesare; Ciofani, Maita, De Risio, Rolando; Marras, Candellone, D’Ursi. Allenatore: ...

ftg_soccer : GOAL! Bari 1908 in Italy Serie C: Girone C Bari 1908 1-1 Cavese More live scores: - zazoomblog : LIVE – Bari-Cavese 0-0 Serie C 2020-2021: girone C (DIRETTA) - #Bari-Cavese #Serie #2020-2021: - ftg_soccer : GOAL! Sporting Charleroi in Belgium Belgian Cup Sporting Charleroi 1-0 Westerlo GOAL! Cavese in Italy Serie C: Giro… - Puglia_in : Le formazioni ufficiali e la diretta di Bari-Cavese - Puglia_in : #raccontiamolapuglia - #Calcio - #SerieC - Bari-Cavese, la diretta live minuto per minuto -