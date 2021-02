Ligue 1, notte di fuoco in Francia: Lille solo in testa, tris del PSG e vittoria per il Lione. I risultati e la classifica aggiornata (Di giovedì 4 febbraio 2021) La Ligue 1 da spettacolo nel turno infrasettimanale valido per la ventitreesima giornata.Una notte di calcio totale in Francia, dove tutte le squadre del campionato transalpino sono scese in campo per dare vita ad un intensa e ricca serata. In vetta alla classifica cambia davvero pochissimo, con Lione, PSG e Lille che hanno conquistato gli ennesimi punti che li portano a contendersi in maniera aperta e del tutto imprevedibile il titolo. La formazione di Mauricio Pochettino rifila tre reti al Nimes, mentre quelle di Rudi Garcia e Christophe Galtier passano in maniera altrettanto agevole sui campi di Digione e Bordeaux. Il Marsiglia - scosso dall'inaspettato addio di Villas Boas - non va oltre il 2-2 contro il Lens, con la segnatura del neo acquisto Milik che non basta per ottenere un ... Leggi su mediagol (Di giovedì 4 febbraio 2021) La1 da spettacolo nel turno infrasettimanale valido per la ventitreesima giornata.Unadi calcio totale in, dove tutte le squadre del campionato transalpino sono scese in campo per dare vita ad un intensa e ricca serata. In vetta allacambia davvero pochissimo, con, PSG eche hanno conquistato gli ennesimi punti che li portano a contendersi in maniera aperta e del tutto imprevedibile il titolo. La formazione di Mauricio Pochettino rifila tre reti al Nimes, mentre quelle di Rudi Garcia e Christophe Galtier passano in maniera altrettanto agevole sui campi di Digione e Bordeaux. Il Marsiglia - scosso dall'inaspettato addio di Villas Boas - non va oltre il 2-2 contro il Lens, con la segnatura del neo acquisto Milik che non basta per ottenere un ...

