(Di mercoledì 3 febbraio 2021) ROMA - "Laha fatto la proposta, non credo ci siano problemi" . Ha parlato così, Claudio, in riferimento aldi Simone. Ormai ci siamo davvero, il tecnico continuerà in ...

OfficialSSLazio : ?? Oggi allo Stadio Olimpico è stata presentata Carolina #Morace, la nuova allenatrice della Lazio Women! Le parol… - TuttoMercatoWeb : TMW - Lotito: 'Un giocatore mi ha detto: 'Altro che Milan o Juve, la Lazio è di un altro livello'' - LazionewsEu : - sportli26181512 : #Lazio, Lotito-Inzaghi: ore decisive per il rinnovo: Allenatore e presidente potrebbero vedersi oggi e mettere fina… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Lazio:Lotito 'Rinnovo Inzaghi? C'è proposta,nessun problema' 'Con Simone grande rapporto per proseguire nostro rapporto' -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Lotito

ROMA - "Laha fatto la proposta, non credo ci siano problemi" . Ha parlato così, Claudio, in riferimento al rinnovo di Simone Inzaghi. Ormai ci siamo davvero, il tecnico continuerà in biancoceleste. ...Lanon è più un punto di partenza ma di arrivo'. EDUCAZIONE Il progetto include l'educazione alla sportività. In questo sensorivendica il bel gesto di Lazzari, col rigore rinnegato per ...INZAGHI LAZIO CONTRATTO - È tutto pronto, il contratto che dovrebbe legare Simone Inzaghi al club biancoceleste fino al 2024 è sul tavolo ...Giorni decisivi per il rinnovo di Inzaghi. Lotito è pronto a presentare il suo piano per trattenere il mister alla Lazio ...