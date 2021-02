“Ho infilato le mani nel cestino del bagno e l’ho preso…”. Dayane Mello e l’incredibile scoperta tra i rifiuti (Di mercoledì 3 febbraio 2021) La presenza di Andrea Zenga al Grande Fratello Vip non lascia indifferente Rosalinda Cannavò, che confidandosi con Samantha De Grenet rivela di avergli scritto una lettera e di nutrire una particolare simpatia per lui. Un gesto per ovviare alla timidezza di entrambi, spiega l’attrice all’amica. “Siamo sulla stessa lunghezza d’onda ed è raro aver incontrato una persona simile a me. Lui è molto simile a me sotto tanti aspetti, la timidezza, la riservatezza. È troppo tenero, troppo educato, troppo dolce. Ieri gli ho scritto un bigliettino, gli ho scritto ‘mi sei piaciuto tanto per come hai affrontato la situazione (l’incontro con suo fratello Nicolò, ndr). Sei un uomo raro da trovare oggi. Lo hai dimostrato in quella situazione ma lo dimostri ogni giorno con il tuo modo di fare e la persona che sei'”, ha rivelato Rosalinda a Samantha.



L’attrice si è confidata anche con l’amica ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 3 febbraio 2021) La presenza di Andrea Zenga al Grande Fratello Vip non lascia indifferente Rosalinda Cannavò, che confidandosi con Samantha De Grenet rivela di avergli scritto una lettera e di nutrire una particolare simpatia per lui. Un gesto per ovviare alla timidezza di entrambi, spiega l’attrice all’amica. “Siamo sulla stessa lunghezza d’onda ed è raro aver incontrato una persona simile a me. Lui è molto simile a me sotto tanti aspetti, la timidezza, la riservatezza. È troppo tenero, troppo educato, troppo dolce. Ieri gli ho scritto un bigliettino, gli ho scritto ‘mi sei piaciuto tanto per come hai affrontato la situazione (l’incontro con suo fratello Nicolò, ndr). Sei un uomo raro da trovare oggi. Lo hai dimostrato in quella situazione ma lo dimostri ogni giorno con il tuo modo di fare e la persona che sei'”, ha rivelato Rosalinda a Samantha.L’attrice si è confidata anche con l’amica ...

zazoomblog : Gf Vip Dayane Mello in bagno trova qualcosa di incredibile: Ho infilato le mani dentro e lho preso.... Concorrenti… - zazoomblog : Gf Vip Dayane Mello in bagno trova qualcosa di incredibile: Ho infilato le mani dentro e lho preso.... Concorrenti… - followdreams89 : Crepo ma questi pensano che Tommaso ha infilato le mani nel cestino Sicuramente il bigliettino si trovava sopra #gfvip - yumekoikeda : @clydetesfaye meglio di no amore non so dove hai infilato quelle mani - pretthyuckie : @yibow_97 Ti stavo facendo i grattini come fossi un gattino, stupido . *Sporge le labbra in una smorfia e dopo aver… -