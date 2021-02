Golden Globes 2021, tutte le nomination (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Golden Globes Awards: annunciati tutti i nomi dei candidati della 78° edizione Sono stati annunciati tutti i nominati alla settantottesima edizione dei Golden Globes. Se alcune candidature erano preannunciate, come Mank e Il processo ai Chicago 7 (Netflix) e One Night in Miami e Borat 2 come miglior film o commedie, ci sono alcune pellicole che a causa della pandemia sono rimaste sconosciute ai più. Tra questi, dal Promising Young Woman a The Father, passando per Palm Springs e Music. E ci sono anche alcune chicche che hanno già conquistato non solo premi importanti ma anche gli spettatori: Nomadland, Leone d’oro a Venezia, ma anche il Pieces of a Woman che è valso la Coppa Volpi a Vanessa Kirby, presente su Netflix. La cerimonia di premiazione si terrà il prossimo 28 febbraio e a presentarla a distanza, Tina ... Leggi su zon (Di mercoledì 3 febbraio 2021)Awards: annunciati tutti i nomi dei candidati della 78° edizione Sono stati annunciati tutti i nominati alla settantottesima edizione dei. Se alcune candidature erano preannunciate, come Mank e Il processo ai Chicago 7 (Netflix) e One Night in Miami e Borat 2 come miglior film o commedie, ci sono alcune pellicole che a causa della pandemia sono rimaste sconosciute ai più. Tra questi, dal Promising Young Woman a The Father, passando per Palm Springs e Music. E ci sono anche alcune chicche che hanno già conquistato non solo premi importanti ma anche gli spettatori: Nomadland, Leone d’oro a Venezia, ma anche il Pieces of a Woman che è valso la Coppa Volpi a Vanessa Kirby, presente su Netflix. La cerimonia di premiazione si terrà il prossimo 28 febbraio e a presentarla a distanza, Tina ...

team_world : Annunciati i candidati ai #GoldenGlobes In gara anche l'Italia ???? - mollydream93 : RT @househarington: Emily in Paris carino, simpatico e tutto quanto, ma una nomination ai golden globes non gliel'avrei data manco se mi av… - Elygabrysabry1 : RT @moonflovers: Laura Pausini nominata ai Golden Globes. ORGOGLIO ITALIANO. #GoldenGlobes - ylolastepyx : RT @househarington: Emily in Paris carino, simpatico e tutto quanto, ma una nomination ai golden globes non gliel'avrei data manco se mi av… - OnceUponATeddy : RT @fvnzioniamo: che ridere la nomination di emily in paris ai golden globes ma perché questa follia ma chi ve l’ha fatto fare -