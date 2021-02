Golden Globe 2021: da «La vita davanti a sé» con Sophia Loren a «The Crown», le nomination (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Nonostante i cinema di tutto il mondo siano chiusi da quasi un anno, la stagione dei premi riparte con i piedi di piombo e un annuncio virtuale, affidato a Sarah Jessica Parker e a Taraji P. Henson, comodamente collegate da casa. I candidati alla cerimonia dei Golden Globe, da sempre considerati una vetrina fondamentale per capire le dinamiche che si consumeranno pochi mesi più tardi agli Oscar, guardano ai titoli usciti in un anno nel quale la maggior parte dei blockbuster sono stati rinviati a chissà quando e alla profonda trasformazione di un pubblico che, anziché affollare la sala, ha consumato i contenuti audiovisivi sul divano di casa. La consegna avverrà il prossimo 28 febbraio in una serata che si terrà contemporaneamente a New York e a Los Angeles con due conduttrici d’eccezione: Tina Fay, dal ristorante di Manhattan The Rainobow Room, e Amy Poehler, dal Beverly Hilton Hotel, ossia la sede che ha ospitato i Golden Globe dal 1961 a oggi. Per quanto riguarda le nomination è forse la prima volta che i titoli più interessanti non sono quelli legati al cinema, ma quelli legati alla televisione. https://www.youtube.com/watch?v=En1jkf34xjc&t=4s Leggi su vanityfair (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Nonostante i cinema di tutto il mondo siano chiusi da quasi un anno, la stagione dei premi riparte con i piedi di piombo e un annuncio virtuale, affidato a Sarah Jessica Parker e a Taraji P. Henson, comodamente collegate da casa. I candidati alla cerimonia dei Golden Globe, da sempre considerati una vetrina fondamentale per capire le dinamiche che si consumeranno pochi mesi più tardi agli Oscar, guardano ai titoli usciti in un anno nel quale la maggior parte dei blockbuster sono stati rinviati a chissà quando e alla profonda trasformazione di un pubblico che, anziché affollare la sala, ha consumato i contenuti audiovisivi sul divano di casa. La consegna avverrà il prossimo 28 febbraio in una serata che si terrà contemporaneamente a New York e a Los Angeles con due conduttrici d’eccezione: Tina Fay, dal ristorante di Manhattan The Rainobow Room, e Amy Poehler, dal Beverly Hilton Hotel, ossia la sede che ha ospitato i Golden Globe dal 1961 a oggi. Per quanto riguarda le nomination è forse la prima volta che i titoli più interessanti non sono quelli legati al cinema, ma quelli legati alla televisione. https://www.youtube.com/watch?v=En1jkf34xjc&t=4s

repubblica : Golden Globe, l'Italia c'è con il film di Sophia Loren, Laura Pausini e il film francese di Filippo Meneghetti - Agenzia_Ansa : #GoldenGlobe #Pausini candidata, #Loren non c'è #cinema #ANSA - MarioManca : #GoldenGlobes 2021: da «La vita davanti a sé» con Sophia Loren a «The Crown», le nomination - _Introducing_me : RT @midnightlibr4ry: Posso dire che trovo molto esagerato candidare emily in paris ad un premio importante come i golden globe? https://t.c… - tveffe : La lista delle nomination ai #GoldenGlobes2021 limitatamente alle categorie televisive. Eccola qui:… -