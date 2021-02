E’ morto il fratello di Dayane Mello (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Dayane Mello - GF Vip 5 (US Endemol Shine) Lutto per la finalista del Grande fratello Vip 5 Dayane Mello. E’ morto uno dei suoi fratelli, Lucas Mello di 27 anni. “Oggi io e la mia famiglia siamo in lutto, per la perdita prematura di mio fratello. Ma so che è in un posto meraviglioso. Grazie a tutti per il vostro affetto e i messaggi di sostegno” è il triste annuncio su Instagram di Juliano Mello, il fratello con il quale la modella brasiliana ha potuto parlare – in collegamento – in una delle recenti puntate del Grande fratello Vip. La concorrente dovrebbe essere informata dell’accaduto nelle prossime ore. Non si conoscono ancora ulteriori dettagli sulla prematura scomparsa del ragazzo. Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 3 febbraio 2021)- GF Vip 5 (US Endemol Shine) Lutto per la finalista del GrandeVip 5. E’uno dei suoi fratelli, Lucasdi 27 anni. “Oggi io e la mia famiglia siamo in lutto, per la perdita prematura di mio. Ma so che è in un posto meraviglioso. Grazie a tutti per il vostro affetto e i messaggi di sostegno” è il triste annuncio su Instagram di Juliano, ilcon il quale la modella brasiliana ha potuto parlare – in collegamento – in una delle recenti puntate del GrandeVip. La concorrente dovrebbe essere informata dell’accaduto nelle prossime ore. Non si conoscono ancora ulteriori dettagli sulla prematura scomparsa del ragazzo.

