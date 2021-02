Difesa e aerospazio, la ricetta di Crosetto per il Recovery Fund (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Anche per Mario Draghi il Next Generation EU sarà “il tema” da gestire. Tra le sue pieghe entrano pure aerospazio e Difesa, da sempre sulla frontiera dell’innovazione, in grado di generare ampi ritorni sul sistema-Paese. È il punto di Guido Crosetto, presidente dell’Aiad, la federazione che riunisce le aziende dell’aerospazio, Difesa e sicurezza, audito oggi, insieme al segretario generale Carlo Festucci, dalla commissione Difesa della Camera nell’ambito dell’esame del Piano nazionale di ripresa e resilienza, la proposta presentata al Parlamento a metà gennaio da Giuseppe Conte. SPAZIO PER LA Difesa? Come notato da Formiche.net sin dalle primissime direttive di Bruxelles sul Recovery Plan, nelle linee-guida europee non c’è pressoché margine per i ... Leggi su formiche (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Anche per Mario Draghi il Next Generation EU sarà “il tema” da gestire. Tra le sue pieghe entrano pure, da sempre sulla frontiera dell’innovazione, in grado di generare ampi ritorni sul sistema-Paese. È il punto di Guido, presidente dell’Aiad, la federazione che riunisce le aziende dell’e sicurezza, audito oggi, insieme al segretario generale Carlo Festucci, dalla commissionedella Camera nell’ambito dell’esame del Piano nazionale di ripresa e resilienza, la proposta presentata al Parlamento a metà gennaio da Giuseppe Conte. SPAZIO PER LA? Come notato da Formiche.net sin dalle primissime direttive di Bruxelles sulPlan, nelle linee-guida europee non c’è pressoché margine per i ...

