Delitto Ogliari, in carcere l'ex moglie e il compagno (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Crema, 3 febbraio 2021 - Sono stati arrestati questa mattina Jolanta Lewandoska e Edgar Fagraldines , la coppia condannata dalla Corte d'Appello di Milano a trent'anni per l'omicidio di Angelo Ogliari ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Crema, 3 febbraio 2021 - Sono stati arrestati questa mattina Jolanta Lewandoska e Edgar Fagraldines , la coppia condannata dalla Corte d'Appello di Milano a trent'anni per l'omicidio di Angelo...

amantecavalli : RT @IlNuovoTorrazzo: Delitto Ogliari - Trasferiti in carcere la moglie del papà assassinato e il suo compagno - IlNuovoTorrazzo : Delitto Ogliari - Trasferiti in carcere la moglie del papà assassinato e il suo compagno - cremaonline : Delitto #Ogliari. Sentenza definitiva, 30 anni di carcere per la #Lewandowska e #Fagraldines Clicca per i dettagli - IlNuovoTorrazzo : Delitto Ogliari - La Cassazione conferma, 30 anni all'ex moglie e al suo compagno -