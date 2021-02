Covid, in calo terapie intensive (-69) e ricoveri ordinari (-246). I DATI (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Nelle ultime 24 ore sono stati 13.189 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 9.660. Sono 477 le nuove vittime. In totale, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.145, mentre quelli nei reparti ordinari scendono a quota 20.071 Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Nelle ultime 24 ore sono stati 13.189 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 9.660. Sono 477 le nuove vittime. In totale, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.145, mentre quelli nei repartiscendono a quota 20.071

stefano_gatto97 : RT @SkyTG24: Covid, in calo terapie intensive (-69) e ricoveri ordinari (-246). I DATI - corriereag : Covid in provincia di Agrigento, accertati 38 nuovi casi. In calo gli attuali positivi - Corriere Agrigentino Cond… - Fprime86 : RT @SkyTG24: Covid, in calo terapie intensive (-69) e ricoveri ordinari (-246). I DATI - MYPR_ : Su @L_Economia @IreConsigliere riporta l’analisi del Centro Studi di #AbitareCo. sul mercato #immobiliare degli… -