Covid-19, i contagi salgono di nuovo a 13.189. Altri 476 morti (Di mercoledì 3 febbraio 2021) È di 13.189 contagi il bilancio delle ultime 24 ore, con 476 vittime e 15.749 guariti. Processati 279.307 tamponi, il tasso di positività risale al 4,7% (+0,8).Sono i numeri del Covid in Italia secondo il bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute. Gli attualmente positivi sono 434.722. Di questi, 412.506 si trovano in isolamento domiciliare, 20.071 sono ricoverati con sintomi e 2145 si trovano in terapia intensiva: 133 in più rispetto a ieri. Ad oggi i vaccinati in totale sono 2.166.053. Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 3 febbraio 2021) È di 13.189il bilancio delle ultime 24 ore, con 476 vittime e 15.749 guariti. Processati 279.307 tamponi, il tasso di positività risale al 4,7% (+0,8).Sono i numeri delin Italia secondo il bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute. Gli attualmente positivi sono 434.722. Di questi, 412.506 si trovano in isolamento domiciliare, 20.071 sono ricoverati con sintomi e 2145 si trovano in terapia intensiva: 133 in più rispetto a ieri. Ad oggi i vaccinati in totale sono 2.166.053.

borghi_claudio : Nel caso non aveste visto: il Presidente Mattarella ha affermato che nei paesi dove si è votato i contagi sono espl… - RaiNews : 'I dati provenienti dal Sudafrica indicano che la variante presente in quel Paese sta causando un alto tasso di sec… - Agenzia_Ansa : Covid: in Brasile 1.240 morti e 56 mila contagi in 24 ore #ANSA - infoitsalute : Covid Lazio, 1.164 contagi e 49 morti: bollettino - ilcentrotirreno : [NEWS - il Centro Tirreno] -