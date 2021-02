Colpo “Che Tempo Che Fa”: arriva Barack Obama (Di mercoledì 3 febbraio 2021) L’annuncio sui canali social della trasmissione “Che Tempo Che Fa” non è nuovo a ospiti internazionali e di un certo spessare. Questa volta, il programma che da quest’anno è su Rai 3, alza ancora di più l’asticella. Domenica ci sarà ospite il 44esimo presidente della storia americana Barack Obama. A dare l’annuncio i canali social della trasmissione e lo stesso Fabio Fazio con un tweet. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabio Fazio (@fab.fazio) L’ex presidente USA, è stato Premio Nobel per la pace nel 2009 e probabilmente parlerà anche della sua autobiografia uscita da poco edito da Garzanti “Una terra promessa”. Obama, indirettamente è stato anche protagonista della campagna elettorale del nuovo Presidente Joe Biden da lui strenuamente sostenuto. L’ex ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 3 febbraio 2021) L’annuncio sui canali social della trasmissione “CheChe Fa” non è nuovo a ospiti internazionali e di un certo spessare. Questa volta, il programma che da quest’anno è su Rai 3, alza ancora di più l’asticella. Domenica ci sarà ospite il 44esimo presidente della storia americana. A dare l’annuncio i canali social della trasmissione e lo stesso Fabio Fazio con un tweet. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabio Fazio (@fab.fazio) L’ex presidente USA, è stato Premio Nobel per la pace nel 2009 e probabilmente parlerà anche della sua autobiografia uscita da poco edito da Garzanti “Una terra promessa”., indirettamente è stato anche protagonista della campagna elettorale del nuovo Presidente Joe Biden da lui strenuamente sostenuto. L’ex ...

