Chi è Serena Cappello, la moglie di Mario Draghi (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Chi è la moglie di Mario Draghi, l'ex presidente della BCE che è stato convocato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per formare un governo? Si chiama Maria Serenella (Serena) Cappello ed è sposata con il probabile futuro premier dal 1973. La donna proviene da una famiglia nobile essendo una discendente della sposa del Granduca di Toscana Francesco de' Medici, Bianca Cappello, ed è esperta di letteratura inglese. Mario Draghi ha guidato la Banca Centrale Europea dal 2011 al 2019, affrontando la crisi del debito sovrano europeo e disponendo il QE. Una leadership che gli ha fatto sicuramente guadagnare una importante posizione tra i governatori della BCE. Dalle difficoltà giovanili agli studi che lo porteranno a conseguire una ...

