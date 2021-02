C’era una volta l’avvocato del popolo Fine ingloriosa di Giuseppe Conte

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Roma, 3 feb –sembrava l’uomo sbagliato al posto giusto. Un perfetto sconosciuto salito d’un tratto al trono, eppure – o forse proprio per questo – in grado di cambiare volto passando da un governo all’altro. Anello di congiunzione di tutto, capace di presentarsi prima come portavoce del sovranismo e poi come strenuo difensore dell’europeismo. Giallo, verde, bianco, fucsia.è riuscito a sfuggire a qualunque sistema di codificazione per l’identificazione dei colori. L’esatto opposto dell’Italia da lui suddivisa su base cromatica. Prendete due differenti colori primari a caso e mescolate, quello che otterrete è un colore secondario cheera in grado di incarnare senza alcun imbarazzo. Era tutto e in quanto tale non poteva non essere. Ma la scuola eleatica ogni tanto inciampa ...