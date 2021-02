Xbox Series X, fino a giugno consegne con il contagocce. La Series S è però disponibile, anche in Italia (Di martedì 2 febbraio 2021) La supply chain dei produttori di elettronica sta vivendo il momento più difficile della sua storia: non solo mancano processori, ma ora si aggiunge anche il problema dei produttori di auto, che stanno facendo registrare perdite enormi e avranno la priorità. Xbox Series X sarà difficile da trovare fino a giugno.... Leggi su dday (Di martedì 2 febbraio 2021) La supply chain dei produttori di elettronica sta vivendo il momento più difficile della sua storia: non solo mancano processori, ma ora si aggiungeil problema dei produttori di auto, che stanno facendo registrare perdite enormi e avranno la priorità.X sarà difficile da trovare....

