WTA Melbourne 1 2021 | Kaia Kanepi fa fuori Aryna Sabalenka Bene Naomi Osaka | Iga Swiatek vince in rimonta

sportface2016 : #WTAMelbourne Camila #Giorgi si ritira: problema agli adduttori per lei, Sofia Kenin avanza al secondo turno - OA_Sport : Tennis: Bianca Andreescu salterà il WTA Melbourne 3, preferendo concentrarsi direttamente sugli Australian Open - VinceMartucci : RT @CamilaGiorgi_it: ?? Camila costretta al ritiro per un problema agli adduttori al @WTA di Melbourne Yarra Valley Classic. Avanza Sofia Ke… - CamilaGiorgi_it : ?? Camila costretta al ritiro per un problema agli adduttori al @WTA di Melbourne Yarra Valley Classic. Avanza Sofia Kenin. Forza Cami ?? - zazoomblog : WTA Melbourne 2 2021: Camila Giorgi si ritira per un problema agli adduttori contro Sofia Kenin - #Melbourne #2021… -

Ultime Notizie dalla rete : WTA Melbourne

... la corsa di Camila Giorgi nello "Yarra Valley Classic" , uno dei due tornei500 dotati di un montepremi di 565.530 dollari in svolgimento in contemporanea sui campi in cemento diPark, ...Il secondo turno del torneo2 di tennis (di categoria500), ovvero lo Yarra Valley Classic, in corso a, in Australia, è fatale all'azzurra Camila Giorgi , la quale si ritira dopo aver perso il primo ...La seconda giornata del Gippsland Trophy (aka WTA Melbourne 1) ci regala una grande sorpresa. Si chiude a quindici la striscia di vittorie di Aryna Sabalenka: la bielorussa ha riassaggiato il sapore d ...The best way to describe Nick Kyrgios’ return to tennis is that he looked like someone who hadn’t played a competitive match for 344 days.