Sfera Ebbasta nel nuovo singolo di Steve Aoki

Sfera Ebbasta unico italiano nel nuovo singolo di Steve Aoki: il brano è su tutte le piattaforme digitali, guarda il videoclip Sfera Ebbasta continua la sua scalata nella scena internazionale. Il rapper è su tutte le piattaforme da oggi nel nuovo singolo di Steve Aoki, "Mambo". Unico italiano in una lunga lista di feat.

