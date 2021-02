Serie A | i 10 acquisti più costosi della sessione invernale – FOTO

(Di martedì 2 febbraio 2021)A, i 10più. Il primo posto è occupato da Nicolò Rovella per il passaggio dal Genoa alla Juventus Con una valutazione totale di 38 milioni di euro, il passaggio di Nicolò Rovella dal Genoa alla Juventus è stato l’acquisto più costoso. Sul podio, come riferito a Transfermarkt, ci sono anche Dennis Man, con una valutazione di 13 milioni per il suo passaggio al Parma, e Joakim Mæhle, pagato 11 milioni dall’Atalanta. Si è concluso il #calciomercato italiano ??. Questi glipiùdi questa#TMmercato pic.twitter.com/7whv1cz2zs — Transfermarkt.it (@TMit news) February ...

SkySport : Serie B, gli acquisti e le cessioni ufficiali del calciomercato di gennaio - Gazzetta_it : #calciomercato: da #Mandzukic a #Rugani e #Mandragora: tutti i colpi del mercato invernale - Gazzetta_it : #Rovella il colpo, #Khedira la cessione che serviva. #Juve, il bilancio del #calciomercato - tabellamercatob : Ieri 1^ di ritorno #SerieB Giocata ultima gara #RegginaSalernitana 0-0 Djuric ha sbagliato un rigore Tabellino e c… - Giacomobacci2 : RT @p__antonio: Con acquisti come quello di Kerkez cmq sono chiari vari aspetti. Se gli scouts seguono anche la serie B ungherese credo ci… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie acquisti

La Gazzetta dello Sport

A, i 10più costosi della sessione invernale. Il primo posto è occupato da Nicolò Rovella per il passaggio dal Genoa alla JuventusAtalanta: voto 7 Calciomercato 2020 - 2021 Tabellone di mercato: tutti glie le cessioni ...è consapevole di avere una rosa ampia e fornita per mantenere senza alcun problema laA. ...Serie A, i 10 acquisti più costosi della sessione invernale. Il primo posto è occupato da Nicolò Rovella per il passaggio dal Genoa alla Juventus ...Pochi colpi per il Crotone, ennesima rivoluzione per la Reggina. Squadra per squadra, dalla serie A alla serie C, riepiloghiamo le loro mosse ...