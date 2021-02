Sanremo 2021: Festival a porte chiuse, niente pubblico All'Ariston (Di martedì 2 febbraio 2021) Le uniche certezze, per ora, è che sarà un Sanremo 2021 blindato e che sul palco la scalinata ci sarà. Doveva essere il Festival della ripartenza, invece buona parte dei progetti e delle idee si sono incagliate contro i protocolli sanitari che hanno costretto anche Amadeus ad arrendersi di fronte alle regole anti-Covid: nel pomeriggio di martedì 2 febbraio, a un mese esatto dall'inizio di Sanremo, la Rai ha dunque inviato al Comitato Tecnico Scientifico il protocollo messo a punto per lo svolgimento in sicurezza del Festival, previsto senza alcun rinvio dal 2 al 6 marzo. Ecco nel dettaglio tutte le novità e come sarà la scenografia disegnata da Gaetano Castelli. Sanremo 2021, niente pubblico e figuranti ... Leggi su panorama (Di martedì 2 febbraio 2021) Le uniche certezze, per ora, è che sarà unblindato e che sul palco la scalinata ci sarà. Doveva essere ildella ripartenza, invece buona parte dei progetti e delle idee si sono incagliate contro i protocolli sanitari che hanno costretto anche Amadeus ad arrendersi di fronte alle regole anti-Covid: nel pomeriggio di martedì 2 febbraio, a un mese esatto dall'inizio di, la Rai ha dunque inviato al Comitato Tecnico Scientifico il protocollo messo a punto per lo svolgimento in sicurezza del, previsto senza alcun rinvio dal 2 al 6 marzo. Ecco nel dettaglio tutte le novità e come sarà la scenografia disegnata da Gaetano Castelli.e figuranti ...

