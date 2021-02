Quirinale: Mattarella ricorda Segni, 'meglio non rieleggibilità che semestre bianco' (3) (Di martedì 2 febbraio 2021) (Adnkronos) - (Adnkronos) - "I suoi incarichi di governo cominciarono nel 1944 quando venne chiamato, nel secondo Governo espresso dal Comitato di Liberazione Nazionale e presieduto da Ivanoe Bonomi, come sottosegretario di Stato all'Agricoltura. Proprio in quell'ambito Segni, divenutone ministro, espresse le sue doti di incisivo riformatore e di uomo politico sensibile ai temi sociali: la trasformazione agricola fu una delle grandi questioni del dopoguerra italiano", ricorda ancora Mattarella. "Due volte Presidente del Consiglio fu anche ministro degli Affari Esteri, dell'Interno, della Difesa e della Pubblica Istruzione. Erano anni nei quali prendeva via via corpo la piena attuazione dei principi e delle disposizioni della Carta costituzionale e fu proprio durante il primo governo Segni che avvenne l'insediamento ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 febbraio 2021) (Adnkronos) - (Adnkronos) - "I suoi incarichi di governo cominciarono nel 1944 quando venne chiamato, nel secondo Governo espresso dal Comitato di Liberazione Nazionale e presieduto da Ivanoe Bonomi, come sottosegretario di Stato all'Agricoltura. Proprio in quell'ambito, divenutone ministro, espresse le sue doti di incisivo riformatore e di uomo politico sensibile ai temi sociali: la trasformazione agricola fu una delle grandi questioni del dopoguerra italiano",ancora. "Due volte Presidente del Consiglio fu anche ministro degli Affari Esteri, dell'Interno, della Difesa e della Pubblica Istruzione. Erano anni nei quali prendeva via via corpo la piena attuazione dei principi e delle disposizioni della Carta costituzionale e fu proprio durante il primo governoche avvenne l'insediamento ...

