Quali sono le Regioni che usano la piattaforma di Poste per i vaccini (Di martedì 2 febbraio 2021) Matteo Del Fante, AD di Poste Italianesono Sicilia, Marche, Calabria e Abruzzo le quattro Regioni che hanno deciso di adottare la piattaforma di Poste italiane per la campagna dei vaccini, come anticipato da Wired a fine dicembre. Il software servirà per le prenotazioni, la gestione delle somministrazioni e dei richiami e la trasmissione dei dati all’anagrafe centrale del ministero della Salute. Inizialmente sembravano interessate anche Liguria e Umbria. Mentre la prima, come confermato a Wired da fonti dell’assessorato alla Sanità, sta decidendo e scioglierà la riserva entro la settimana, la seconda alla fine ha deciso di proseguire con i propri applicativi. Così hanno fatto tutte le altre Regioni, che hanno utilizzato i software con cui già comunicato i risultati ... Leggi su wired (Di martedì 2 febbraio 2021) Matteo Del Fante, AD diItalianeSicilia, Marche, Calabria e Abruzzo le quattroche hanno deciso di adottare ladiitaliane per la campagna dei, come anticipato da Wired a fine dicembre. Il software servirà per le prenotazioni, la gestione delle somministrazioni e dei richiami e la trasmissione dei dati all’anagrafe centrale del ministero della Salute. Inizialmente sembravano interessate anche Liguria e Umbria. Mentre la prima, come confermato a Wired da fonti dell’assessorato alla Sanità, sta decidendo e scioglierà la riserva entro la settimana, la seconda alla fine ha deciso di proseguire con i propri applicativi. Così hanno fatto tutte le altre, che hanno utilizzato i software con cui già comunicato i risultati ...

