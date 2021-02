Principe Harry, spunta la verità sull’addio a Meghan: “Gli manca pazzamente il suo…” (Di martedì 2 febbraio 2021) Harry-Meghan-solonotizie24Nuovi retroscena nella coppia formata da Harry e Meghan che, secondo i tabloid, sarebbero sempre più vicini al divorzio. Lasciare la famiglia reale di certo non è stata una scelta presa a cuore leggero ma, con molte probabilità, l’ex Principe e Duca di Sussex per sé immaginava una vita americana molto diversa? Nel momento in cui il Principe Harry ha deciso di lasciare la famiglia reale, e il suo ruolo di figura istituzionale come membro senior dei Windsor, il clamore mediatico e lo sgomento ha fatto il giro del mondo. Un vero Principe ha messo davanti tutto e tutti la felicità della sua famiglia, della moglie e del piccolo Archie. Una decisione presa dalla coppia al fine di permettere al figlio di poter vivere una vita lontano ... Leggi su solonotizie24 (Di martedì 2 febbraio 2021)-solonotizie24Nuovi retroscena nella coppia formata dache, secondo i tabloid, sarebbero sempre più vicini al divorzio. Lasciare la famiglia reale di certo non è stata una scelta presa a cuore leggero ma, con molte probabilità, l’exe Duca di Sussex per sé immaginava una vita americana molto diversa? Nel momento in cui ilha deciso di lasciare la famiglia reale, e il suo ruolo di figura istituzionale come membro senior dei Windsor, il clamore mediatico e lo sgomento ha fatto il giro del mondo. Un veroha messo davanti tutto e tutti la felicità della sua famiglia, della moglie e del piccolo Archie. Una decisione presa dalla coppia al fine di permettere al figlio di poter vivere una vita lontano ...

