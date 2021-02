Pil: Confesercenti, ombre anche sul 2021, cruciale accelerare campagna vaccinale (Di martedì 2 febbraio 2021) Roma, 2 feb. (Adnkronos) – “Il dato odierno relativo alla stima preliminare del Pil nel quarto trimestre era abbastanza atteso e sancisce – dopo il crollo del Pil dei primi due trimestri dell’anno ed il rimbalzo osservato nel terzo – il ritorno dell’economia italiana in una nuova fase di debolezza. Le ombre si proiettano piuttosto sull’anno in corso, per il quale diventa cruciale la disponibilità dei vaccini e l’accelerazione della campagna vaccinale”. A sottolinearlo è l’Ufficio economico Confesercenti commentando le stime sul Pil 2020 diffuse da Istat. L’obiettivo di una crescita del Pil nell’ordine del 6% nel 2021, aggiunge, “resta fuori portata: a malapena si potrà arrivare al 4%, un valore assolutamente insufficiente a farci recuperare le perdite registrate rispetto al 2019. ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 2 febbraio 2021) Roma, 2 feb. (Adnkronos) – “Il dato odierno relativo alla stima preliminare del Pil nel quarto trimestre era abbastanza atteso e sancisce – dopo il crollo del Pil dei primi due trimestri dell’anno ed il rimbalzo osservato nel terzo – il ritorno dell’economia italiana in una nuova fase di debolezza. Lesi proiettano piuttosto sull’anno in corso, per il quale diventala disponibilità dei vaccini e l’accelerazione della”. A sottolinearlo è l’Ufficio economicocommentando le stime sul Pil 2020 diffuse da Istat. L’obiettivo di una crescita del Pil nell’ordine del 6% nel, aggiunge, “resta fuori portata: a malapena si potrà arrivare al 4%, un valore assolutamente insufficiente a farci recuperare le perdite registrate rispetto al 2019. ...

