Piet Mondrian e la pittura essenziale

(Di martedì 2 febbraio 2021) Forse uno degli artisti più iconici e allo stesso tempo imitati nella storia dell’arte contemporanea,ha segnato la storia dellaOlandese e non solo. Chi non ha mai provato a riprodurre una delle sue opere con paint, davanti allo schermo di un pc? Ma quello che si cela davvero dietro quelle linee spezzate e quei quadrati perfetti di colore, è tutt’altro che riproducibile in modo così semplice e immediato., Broadway Boogie Woogie. Photo credits: Barnebys.itIl cubismo astratto diNon mentiamo. Tutti almeno una volta nella vita hanno provato a riprodurre un quadro disu paint. Ma da dove nasce davvero questo stile così criptico e sintetico?...