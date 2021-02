Per essere felici bisogna imparare a perdonare (Di martedì 2 febbraio 2021) In chi non riesce a perdonare le emozioni negative relazionate a questa circostanza si incuneano dentro fino a colpire diversi ambiti del quotidiano Quando non perdoniamo, le emozioni negative relazionate a questa circostanza, si installano dentro di noi fino a colpire diversi ambiti del nostro quotidiano. In un primo momento perdonare può risultare molto difficile,… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di martedì 2 febbraio 2021) In chi non riesce ale emozioni negative relazionate a questa circostanza si incuneano dentro fino a colpire diversi ambiti del quotidiano Quando non perdoniamo, le emozioni negative relazionate a questa circostanza, si installano dentro di noi fino a colpire diversi ambiti del nostro quotidiano. In un primo momentopuò risultare molto difficile,… L'articolo Corriere Nazionale.

CarloCalenda : Dopo un mese di crisi credo sia doveroso essere diretti. Un tavolo del programma, di una giornata, tra forze politi… - SamiKhedira : ... Sono fiero di essere stato parte di questa era. Per me è sempre stato un onore poter portare questa maglia plur… - matteosalvinimi : Avete seguito su Rete 4 da @NicolaPorro? Credo di essere stato CHIARO: se il governo non ha i numeri si faccia da p… - tommyzorziarmy : RT @____Angii: “Quando c’è da ammettere il mio essere stronzo in amicizia l’ho fatto, in diretta su canale 5: ho ammesso di aver litigato c… - XxviiEmma : RT @blurosmello: dopo queste 4 ore di scenata di gelosia io vi saluto, ringrazio dayane mello per essere cosi gay for rosa, e buonanotte?? -