Paura sull'autostrada: si incendia un camion, carbonizzato il carico di carciofini sott'olio (Di martedì 2 febbraio 2021) POTENZA PICENA - Paura sul tratto marchigiano dell 'autostrada A14 , dove, questa notte, ha preso improvvisamente fuoco un camion che trasportava barili di carciofini sott'olio. L'allarme è scattato ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 2 febbraio 2021) POTENZA PICENA -sul tratto marchigiano dell 'A14 , dove, questa notte, ha preso improvvisamente fuoco unche trasportava barili di. L'allarme è scattato ...

SVantaggioo : Ma solo io ho paura di non aver collegato bene le cuffie al tel quando sto sull’auto e la gente mi guarda ? - dayane_mello_fp : #tzvip #prelemi #gregorelli consiglio oggettivo: Che ne pensate di rosalinda ,del video e della reazione post comme… - firetotherain6 : ELISABETTA CHE HA PAURA, SULL'ORLO DEL VOMITO #GFVIP #tzvip - heloisebayers : @aresjager no perché ho paura degli aghi ma se non fossi così ansiosa me lo farei sulla lingua o sull'orecchio - psich3delica : c’è una vista da paura sull’inferno delle cose che non reggo -