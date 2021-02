Palermo, Boscaglia: “Lucarelli fa il paraculo e dice cosa inesatte ma contro la Ternana sarà battaglia” (Di martedì 2 febbraio 2021) Alla vigilia del match con la Ternana l’allenatore del Palermo, Roberto Boscaglia, in conferenza stampa ha presentato la sfida contro la capolista: "Sono venuto qui per far lavorare la squadra attraverso il gioco, la concentrazione e l'attenzione. Il percorso sinora fatto non soddisfa me e i tifosi ma stiamo cercando di fare il massimo nonostante le tante chiacchiere inutili che hanno effetto negativo su alcuni calciatori. Domani contro la Ternana giocherà la squadra che dà più garanzia e non ci sarà rotazione. Prima pensiamo alla Ternana e poi all'Avellino e vogliamo fare bene. Lucarelli ci dipinge forti e di essere come la Ternana? "La realtà dei fatti è che Lucarelli è un mio amico, persona squisita ... Leggi su itasportpress (Di martedì 2 febbraio 2021) Alla vigilia del match con lal’allenatore del, Roberto, in conferenza stampa ha presentato la sfidala capolista: "Sono venuto qui per far lavorare la squadra attraverso il gioco, la concentrazione e l'attenzione. Il percorso sinora fatto non soddisfa me e i tifosi ma stiamo cercando di fare il massimo nonostante le tante chiacchiere inutili che hanno effetto negativo su alcuni calciatori. Domanilagiocherà la squadra che dà più garanzia e non cirotazione. Prima pensiamo allae poi all'Avellino e vogliamo fare bene.ci dipinge forti e di essere come la? "La realtà dei fatti è cheè un mio amico, persona squisita ...

