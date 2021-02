Navalny a processo: rischia 3 anni e mezzo. Manifestanti in piazza, già fermati in cento (Di martedì 2 febbraio 2021) Dopo due settimane di carcere, e proteste in tutta la Russia che hanno fatto migliaia di arresti, oggi il giorno del processo. Alexey Navalny, il più importante oppositore di Putin, si trova sul banco ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 2 febbraio 2021) Dopo due settimane di carcere, e proteste in tutta la Russia che hanno fatto migliaia di arresti, oggi il giorno del. Alexey, il più importante oppositore di Putin, si trova sul banco ...

chetempochefa : 'Non appena atterrato sul suolo russo, Navalny è stato prelevato dalle forze dell’ordine e sottoposto a un processo… - TgLa7 : Navalny, oggi processo. Ong: oggi fermati almeno 120 manifestanti - martaottaviani : Volevo tranquillizzare tutti: fonti da #mosca mi dicono che al processo di #Navalny c’erano i rappresentanti di 12… - HermitsUnited2 : RT @Radio1Rai: ?? #Navalny in tribunale: ‘Con questo processo si vogliono spaventare milioni di russi. Chiedo rilascio per me e per prigioni… - giomo2 : RT @Radio1Rai: ?? #Navalny in tribunale: ‘Con questo processo si vogliono spaventare milioni di russi. Chiedo rilascio per me e per prigioni… -