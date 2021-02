Milan | Rebic a quota 14 gol | raggiunti diversi rossoneri del passato

ManuBaio : #Milan, la formazione provata per la sfida contro il @BfcOfficialPage Donnarumma Calabria Tomori Romagnoli Theo K… - PianetaMilan : .@acmilan, #Rebic a quota 14 gol: raggiunti diversi rossoneri del passato - #ACMilan #Milan #SempreMilan - AcVo_KA : @GGiglio99 saele come esterno alto nella trequarti fa bene, anche perché il Milan ha un modulo molto fluido dove a… - PierSciarra5 : @MassMarianella Donnarumma 21 Hernandez 23 Kjaer 31 Romagnoli 26 Calabria 24 Kessie 24 Bennacer 23 Tonali 20… - ilcentrotirreno : [NEWS - il Centro Tirreno] -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Rebic

Ilha vinto per 1 - 2 a Bologna grazie a due calci di rigore, il primo sbagliato da Zlatan Ibrahimovic e poi ribadito in rete da Ante, il secondo realizzato freddamente dallo specialista ...BOLOGNA " Ilprotegge la vetta della classifica e inizia con una vittoria il girone di ritorno. I rossoneri passano al 'Dall'Arà per 2 - 1 (a segnoe Kessie su rigore, poi il gol dell'ex di Poli) ...Il Milan è in testa alla classifica di Serie A con un rendimento sicuramente al di sopra delle attese. Dal post lockdown dello scorso marzo, però, la squadra allenata da Stefano Pioli non è più una so ...La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica ampio spazio in prima pagina al duello a distanza in campionato tra le due milanesi. "Il derby non finisce mai", titola la rosea, ...