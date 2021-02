Michele Bravi: «Mantieni il bacio, la mia canzone d’amore più forte» (Di martedì 2 febbraio 2021) La canzone centrale de «La geografia del buio», nuovo album di Michele Bravi, è Mantieni il bacio, che è anche un bellissimo video interpretato da Michele Bravi e Francesco Centorame, l’attore di SKAM Italia. Due uomini che si amano. «Grazie a una persona che mi è stata vicina nel buio ho imparato quanto sia importante la libertà di amare. Io, all’inizio, pensavo che l’amore fosse solo un fatto privato. Volevo dimostrare che la parità fosse nel non dire, nel non spiegare, tenevo la mia sessualità al di fuori perché pensavo “siamo uguali, perché parlarne?” Ma non è così, c’è ancora tanto bisogno di condividere. Quando ho incontrato il mio dolore ho ricevuto anche il sostegno della comunità LGBT+ e ho apprezzato la libertà con cui loro vivono l’amore. Ora so che l’amore non è un atto privato, chi ama deve poter condividere, l’amore è un atto pubblico». Leggi su vanityfair (Di martedì 2 febbraio 2021) La canzone centrale de «La geografia del buio», nuovo album di Michele Bravi, è Mantieni il bacio, che è anche un bellissimo video interpretato da Michele Bravi e Francesco Centorame, l’attore di SKAM Italia. Due uomini che si amano. «Grazie a una persona che mi è stata vicina nel buio ho imparato quanto sia importante la libertà di amare. Io, all’inizio, pensavo che l’amore fosse solo un fatto privato. Volevo dimostrare che la parità fosse nel non dire, nel non spiegare, tenevo la mia sessualità al di fuori perché pensavo “siamo uguali, perché parlarne?” Ma non è così, c’è ancora tanto bisogno di condividere. Quando ho incontrato il mio dolore ho ricevuto anche il sostegno della comunità LGBT+ e ho apprezzato la libertà con cui loro vivono l’amore. Ora so che l’amore non è un atto privato, chi ama deve poter condividere, l’amore è un atto pubblico».

rtl1025 : ?? Domani, martedì 2 febbraio ? Ore 15.10 ?? Michele Bravi ospite a #TheFlight - rtl1025 : 'Da parte mia questo è un atto di coraggio: dedico questo nuovo disco al mio compagno. L'amore è un atto pubblico,… - IlContiAndrea : ?? #Programma torna giovedì 28 gennaio alle ore 15! @claudoe ed io ospiteremo @michele_bravi che ci presenterà in an… - this_is_me__12 : RT @radiotime: SUPER OSPITE DOMANI A #TIMEITALIA: @michele_bravi ???? Alle 13 in fm e in tv visibile in tutta la Sicilia ch.91/591 hd! #Miche… - M_Wheelheart : io non piango quasi mai ma per il cd di Michele Bravi sto per piangere oceani #LaGeografiaDelBuio @michele_bravi ???? -