Mezzo miliardo non è uno scandalo. Messi genera più guadagni di quello che costa (Di martedì 2 febbraio 2021) Può Lionel Messi passare dall'essere considerato il miglior giocatore al mondo che ha fatto le fortune del Barcellona negli ultimi 16 anni all'essere visto come il motivo della rovina del club stesso? Certo che no. Ma a leggere le prime pagine dei giornali spagnoli, è proprio il contratto faraonico del campione argentino a essere indicato come una delle principali cause della sofferenza finanziaria del Barca. Quasi dimenticando il terremoto portato dalla pandemia da Covid nel mondo economico finanziario e, non da ultimo, in quello del calcio. E soprattutto fingendo di non sapere quello che è ha rappresentato e rappresenta Messi sia per i ricavi sia per le grandi vittorie del club. Come ha ricordato l'ex presidente Joan Laporta, di nuovo candidato per la carica, in un video del giornale AS: "Su Leo si possono dire solo ...

