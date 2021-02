Mattarella: «Crisi richiede un governo con piene funzioni». Fico al Colle: «Non c’è la maggioranza». Renzi: «Hanno rotto gli ex alleati». Pd: scelta inspiegabile. M5S: Iv vuole solo poltrone (Di martedì 2 febbraio 2021) Finiscono senza accordo i lavori del tavolo di programma, Fico sente i leader della maggioranza prima di salire al Quirinale per riferire al capo dello Stato l’esito del suo mandato esplorativo e prima telefona a Renzi . Il vicesegretario del Pd Andrea Orlando aveva proposto un “lodo” sulla prescrizione su cui c'è stata una apertura da parte di M5s, mentre da parte di Iv non è stata sciolta la riserva. Carelli lascia i Cinque stelle: ora una casa di Centro per riunire gli scontenti. Salvini sente gli alleati: centrodestra compatto Leggi su ilsole24ore (Di martedì 2 febbraio 2021) Finiscono senza accordo i lavori del tavolo di programma,sente i leader dellaprima di salire al Quirinale per riferire al capo dello Stato l’esito del suo mandato esplorativo e prima telefona a. Il vicesegretario del Pd Andrea Orlando aveva proposto un “lodo” sulla prescrizione su cui c'è stata una apertura da parte di M5s, mentre da parte di Iv non è stata sciolta la riserva. Carelli lascia i Cinque stelle: ora una casa di Centro per riunire gli scontenti. Salvini sente gli: centrodestra compatto

