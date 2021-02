L’inverno non scherza negli USA. Tempesta di neve paralizza anche New York (Di martedì 2 febbraio 2021) Il grande freddo della scorsa settimana, che ha colpito il Midwest e gli stati nord-orientali degli USA, ha lasciato lo spazio ad abbondanti nevicate. Il maltempo è stato innescato dal passaggio di una profonda circolazione depressionaria, che ha interagito con l’aria molto fredda presente nei bassi strati. La grande nevicata su New YorkUn’estesa perturbazione ha così attraversato da ovest verso est buona parte degli stati centro-settentrionali americani. La presenza del gelo al suolo al suolo ha consentito così la caduta di neve sulle grandi pianure, ma anche sulla costa orientale. Bufere di neve si sono abbattute nella zona dei grandi Laghi, nel nord-est degli Stati Uniti per poi coinvolgere buona parte della East Coast. La neve ha imbiancato anche Washington e soprattutto New ... Leggi su meteogiornale (Di martedì 2 febbraio 2021) Il grande freddo della scorsa settimana, che ha colpito il Midwest e gli stati nord-orientali degli USA, ha lasciato lo spazio ad abbondanti nevicate. Il maltempo è stato innescato dal passaggio di una profonda circolazione depressionaria, che ha interagito con l’aria molto fredda presente nei bassi strati. La grande nevicata su NewUn’estesa perturbazione ha così attraversato da ovest verso est buona parte degli stati centro-settentrionali americani. La presenza del gelo al suolo al suolo ha consentito così la caduta disulle grandi pianure, masulla costa orientale. Bufere disi sono abbattute nella zona dei grandi Laghi, nel nord-est degli Stati Uniti per poi coinvolgere buona parte della East Coast. Laha imbiancatoWashington e soprattutto New ...

